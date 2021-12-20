Новый переговорщик с ЕС

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс будет отвечать за переговоры с Евросоюзом по североирландскому протоколу после неожиданной отставки спец представителя по "брекситу" и международной политике Дэвида Фроста. Должность замглавы МИД по делам Европы займет парламентарий Крис Хитон-Харрис.

Дэвид Фрост руководил процессом выхода Великобритании из ЕС последние два с половиной года. В своем заявлении он дал понять, что причиной его решения стало несогласие с внутриполитическими приоритетами правительства. Он, в частности, выразил недовольство принятыми антиковидными мерами. Последние месяцы Фрост участвовал в переговорах с ЕС о применении положений протокола по Северной Ирландии, который был подписан в рамках соглашения по "брекситу.

Лиз трасс уже давно считается самым популярным министром в консервативном правительстве премьера Бориса Джонсона. Рейтинг самого Джонсона при этом заметно упал на фоне череды громких скандалов.