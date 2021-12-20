Эфиопские повстанцы Тыграя отступают

Эфиопские повстанцы Тыграя отступаютКомментарии
Эфиопские повстанцы Тыграя, которые в последние месяцы продвинулись в соседние районы Амхара и Афар, отступают в свой регион, чтобы "открыть дверь" для гуманитарной помощи.
Это заявление открывает новую фазу в ожесточенном конфликте между правительственными силами и повстанцами.
До сих пор Народный фронт освобождения Тыграя называл "абсолютно невозможным" уход из этих двух регионов, которого правительство требовало в качестве предварительного условия для переговоров.
По словам пресс-секретаря повстанческого движения Гетачью Реды, вывод войск начался еще несколько недель назад, но сообщить об этом решено было только сейчас.
По данным ООН, в результате конфликта несколько тысяч человек погибли, более двух миллионов стали перемещенными лицами, сотни тысяч эфиопов оказались на грани голода.