Самый молодой президент в истории Чили

Габриэль Борич стал самым молодым президентом в истории Чили. За 35-летнего кандидата от левой коалиции "Одобряю достоинство" во втором туре президентских выборов проголосовали 55,87% избирателей. Одним из главных предвыборных обещаний Борича, который пришёл в политику из студенческих движений, стала борьба социальным неравенством. Он предлагает ввести налог на роскошь и отказаться от системы частных пенсионных фондов.

"Я ощущаю себя, также как и наш проект, наследниками долгого исторического пути, по которому шли те, кто боролся за справедливость, расширение демократии, защиту прав человека, защиту свобод. Эту большую семью я хочу вновь увидеть вместе, так как на этой сцене начинается новый исторический цикл", — заявил Габриэль Борич.

Соперник Борича ультраконсервативный политик Хосе Антонио Каст, которого поддержала коалиция правых партий и правящий правоцентристский альянс "Чили, вперед!", получил менее 45% голосов.

"Первым делом я хочу поздравить Габриэля Борича. Он заслуживает нашего уважения, он одержал победу с большим перевесом, многие чилийцы оказали ему доверие и мы надеемся, что он будет управлять эффективным правительством. Со своей стороны мы сделаем все возможное, несмотря на различия, чтобы внести вклад в развитие страны", — сказал проигравший кандидат.

Выборы в Чили прошли на фоне кризиса, вызванного пандемий коронавируса, и высокого уровня социальной напряженности, которая вылилась в протесты и беспорядки, а также обострения конфликта между правительством и радикально настроенными группировками индейцев мапуче.