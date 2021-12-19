Обстрелы в зоне конфликта на востоке Украины

Ежедневно около двух тысяч человек перемещаются через контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" на востоке Украины. Это единственный КПП, через который можно попасть в контролируемую сепаратистами самопровозглашенную Луганскую народную республику с территории Украины.

В последние дни обстановка в этом районе накалилась. "Все боимся, все в напряжении, не хочется, чтобы это было, лучше так, чем война", — говорит местная жительница.

После период затишья стороны вооруженного конфликта в Донбассе сообщают об обстрелах на линии разграничения. Киев и Луганск обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

В Киеве заявляют о российской военной агрессии. Глава минобороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что от западных партнеров странен понадобится не только оборонительное, но и наступательное вооружение.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил идею диалога с Россией по сферам влияния и выступил за разговор по вопросам укрепления доверия и снижения напряженности.