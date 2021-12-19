Смертельный тайфун: десятки жертв на Филиппинах

Растет число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах. По последним данным погибли не менее 75 человек. Десятки людей объявлены пропавшими без вести.

Стихия обрушилась на юго-восточное побережье Филиппин в четверг, переместившись затем в центральные провинции страны. Из-за удара тайфуна нарушено электроснабжение, пассажирское и грузовое сообщение, со многими населенными пунктами нет связи. Власти островной провинции Динагат сообщили, что тайфун сравнял поселения с землей и больницы не могут принять пострадавших.

В преддверии стихийного бедствия из ряда регионов были эвакуированы свыше 300 тысяч человек, однако многие предпочли остаться дома. Масштабы нанесенного ущерба еще только предстоит оценить.

Новый, 22-й в этом сезоне тайфун, сформировался в западной части Тихого океана. К приходу стихии готовятся жители центрального Вьетнама. В регионе объявлено штормовое предупреждение и переведены в состояние повышенной готовности все чрезвычайные службы.