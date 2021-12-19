Сборная России сыграла в "счастливой" советской форме

Сборная России сыграла в "счастливой" советской формеКомментарии
На Кубке Первого канала — втором из четырех этапов Еврохоккейтура — сборная России отдала дань уважения былым победам.
Хоккеисты сыграли три первых матча в советской форме образца 1956 года — тогда сборная СССР впервые завоевала олимпийское золото Олимпийских игр.
Федерация хоккея России отмечает 75-летие этого вида спорта. В декабре 1946-го состоялись первые матчи чемпионата СССР.
Случайность или нет, но во встречах с канадцами, шведами и чехами российская дружина в ретро-форме одержала победы.
На четвертый заключительный матч со сборной Финляндии россияне вышли в форме образца 1964-1968 годов. В этой экипировке советские хоккеисты выиграли две Олимпиады.
Но на этот раз спортивная удача была на стороне финнов - они победили в овертайме со счетом 3:2 и стали обладателями Кубка Первого канала.