Сборная России сыграла в "счастливой" советской форме

На Кубке Первого канала — втором из четырех этапов Еврохоккейтура — сборная России отдала дань уважения былым победам.

Хоккеисты сыграли три первых матча в советской форме образца 1956 года — тогда сборная СССР впервые завоевала олимпийское золото Олимпийских игр.

Федерация хоккея России отмечает 75-летие этого вида спорта. В декабре 1946-го состоялись первые матчи чемпионата СССР.

Случайность или нет, но во встречах с канадцами, шведами и чехами российская дружина в ретро-форме одержала победы.

Мы хотели сделать сюрприз всем болельщикам и команде тоже. Чтобы они вышли и почувствовали те традиции, которые были заложены нашими дедами уважаемыми, ветеранами, которые в 1956-м именно в такой форме стали олимпийскими чемпионами. Поэтому когда общаешься с ребятами, они говорят, что это накладывает еще больше ответственности, потому что эта майка символизирует олимпийского чемпиона Владислав Третьяк президент Федерации хоккея России

На четвертый заключительный матч со сборной Финляндии россияне вышли в форме образца 1964-1968 годов. В этой экипировке советские хоккеисты выиграли две Олимпиады.

Но на этот раз спортивная удача была на стороне финнов - они победили в овертайме со счетом 3:2 и стали обладателями Кубка Первого канала.