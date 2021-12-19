Демонстрации против санитарных ограничений в Европе

Манифестация против антиковидных мер в Лондоне переросла в беспорядки и стычки с полицией. Несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы, нанесен материальный ущерб магазину на улице Риджент-стрит. В субботу в британской столице был объявлен режим чрезвычайного положения из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. На этом фоне на улицы города вышли около пяти тысяч демонстрантов с призывом не ужесточать ограничения.

Тысячи людей приняли участие в акциях протеста в Париже, где из-за пятой волны заражений власти отменили новогоднее шоу на Елисейских полях. Демонстранты выступили против предлагаемого перехода от санитарных пропусков к сертификатам иммунизации, подразумевающим запрет невакцинированным людям ходить в бары, рестораны и другие публичные места. Митинги прошли также в других городах Франции.

Очередная манифестация против санитарных ограничений и обязательной вакцинации прошла в Вене. Накануне власти Австрии продлили локдаун для непривытых на десять дней, позволив им в качестве исключения на Рождество и Новый год покидать дома для празднования в кругу семьи или друзей.

Недовольные введением дополнительных мер для борьбы с инфекцией вышли на улицы Копенгагене. На омикрон-штамм приходится каждый пятый случай заражения в Дании.

К акции протеста против санитарных пропусков присоединились тысячи людей, на фоне роста числа заражений, власти Каталонии и других регионов Испании решили ввести обязательный ковид-паспорт для доступа в определенные заведения, включая спортивные залы и рестораны.

Более десяти тысяч человек приняли участие в демонстрации в Гамбруге. Акция протеста закончилась без происшествий. Вопреки официальным запретам митинги против санитарных ограничений в германии проходят регулярно.