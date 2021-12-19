ЧП с батутом в Австралии: в результате трагедии умер еще один ребенок

Число детей, погибших в результате падения с надувного батута в одной из школ австралийского штата Тасмания, выросло до шести. Об этом сообщила местная полиция. Еще два ребенка находятся в критическом состоянии. Один восстанавливается от полученных травм дома. Трагедия разыгралась 16 декабря. Батут, на котором находились ученики, был поднят в воздух мощным порывом ветра. Дети упали с десятиметровой высоты. Ведется расследование обстоятельств произошедего ЧП.