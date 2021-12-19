Волейбол на снегу

Мороз и снег вместо солнца и песка - не помеха венгерским любителям пляжного волейбола. После двухлетнего перерыва из-за пандемии на живописном катке недалеко от площади Героев в Будапеште прошёл второй чемпионат страны по волейболу на снегу. В соревнованиях приняла участие 21 команда в 3 категориях. Зажигательная музыка, жареные каштаны и глинтвейн придали этому турниру аромат настоящего зимнего праздника.

Играть на скользком покрытии сложно, но для волейболистов это одно из самых ожидаемых событий года. Адриенна Чене, которая также участвовала в чемпионате, говорит, что это хорошая возможность оставаться в форме между двумя сезонами:

_- Снежный волейбол - это круто! Это просто находка для всех, кто любит лыжи, коньки, любит такую атмосферу. А зрители и болельщики могут насладиться музыкой и глинтвейном. Я думаю, всё это очень зрелищно, даже если мы и не в бикини. _

Снежный волейбол изобрели австрийцы несколько лет назад. Размер площадки и высота сеток такие же, как на пляже, но в команде всего три игрока, и они тепло одеты. Этот вид спорта уже дебютировал на Зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане и, вероятно, станет официальным мероприятием зимней Олимпиады-2026.