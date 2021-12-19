Киностудия "Чинечитта" возродится, благодаря поддержке ЕС

Итальянская киностудия "Чинечитта", получившая название "Голливуд на Тибре", надеется вернуть себе прежний блеск, благодаря поддержке Евросоюза. На ее расширение и модернизацию будут выделены 260 миллионов евро из Фонда восстановления и устойчивости. Италия, пострадавшая от пандемии больше других стран ЕС, является главным бенефициаром фонда. В настоящее время киностудия не в состоянии удовлетворить запросы на съемки фильмов и сериалов из-за недостаточной технической оснащенности и небольших помещений.

Никола Макканико, гендиректор Cinecittà Studios: "У крупных киностудий должны быть большие павильоны. Например, площадь нашего "Театра No 5", где снимал Феллини, 3500 квадратных метров. Вот это нормальная площадь. И нам нужно больше таких павильонов".

Киностудия "Чинечитта" была создана 1937 году. Здесь были сняты более трех тысяч картин. Помимо Федерико Феллини свои шедевры здесь создавали Лукино Висконти, Франко Дзеффирелли, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе и другие мастера.