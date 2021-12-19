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мир

Второй тур президентских выборов в Чили

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 Ирина Шелудкова
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Второй тур президентских выборов в Чили
Авторское право  Esteban Felix/Associated Press

В Чили проходит второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют Габриэль Борик из левой коалиции "Одобряю достоинство" и Хосе Антонио Каст из правой Республиканской партии. 35-летний Борик пришел в политику из студенческих движений и поддерживает введение налога на богатство и переход к бесплатному образованию. Каст считается ультраконсервативным политиком и выступает с заявлениями в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета.