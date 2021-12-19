5 лет со дня теракта в Берлине

Через пять лет после наезда грузовика на рождественскую ярмарку в Берлине Германия почтила память жертв самого смертоносного теракта джихадистов на своей территории.

В результате нападения 19 декабря 2016 года 13 человек погибли, десятки получили ранения. За рулём грузовика был 24-летний выходец из Туниса Анис Амри. Ответственность за теракт взяла на себя группировка Исламское государство. Сам Амри был найден в Италии и застрелен при попытке сопротивления.

Отдавая дань памяти погибших, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал:

"Мы должны признать: государство не смогло выполнить свои обязанности по обеспечению защиты, безопасности и свободы. Оно в долгу перед вами, в долгу перед жертвами, ранеными и их семьями. Оно обязано выполнить свой долг, понять свои ошибки, упущения и выявить проблемы, которые не были предотвращены вовремя, что сделало это нападение возможным".

Родственники жертв на этой неделе направили открытое письмо новому правительству Олафа Шольца с просьбой о проведении дополнительного расследования. Они считают, что не выявлены все сообщники и возможные спонсоры нападения.

Траурная церемония проходила в знаменитой Мемориальной церкви (Гедехтнискирхе), колокольня которой, частично разрушенная во время Второй мировой войны, выходит на площадь Брейтшейда (Брайтшайдплац), где размещался рождественский рынок. Ровно в 20:02 , в час, когда грузовик на полном ходу врезался в толпу, зазвонили церковные колокола.