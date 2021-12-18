Президент Турции предложил включить африканские страны в число постоянных членов Совбеза ООН

"Мы ведем борьбу под лозунгом "Мир больше пяти", что отвечает интересам не только Турции, но и государств Африки", - заявил турецкий лидер на саммите партнерства Турция - Африка в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "События последних лет демонстрируют всем нам, что было ошибкой позволить пятерке стран-членов ООН определять судьбу всего мира. Это великая несправедливость, что африканский континент с его населением в 1,3 млрд человек не представлен Совете Безопасности ООН".

За последние годы число посольств Турции в странах Африки и количество представительств африканских государств в Турции возросло в несколько раз. Крепнут и торговые связи. Эрдоган сообщил о намерении довести уровень товарооборота Турции со странами Африки до 75 млрд долларов. По словам президента республики, в 2020 году этот показатель составил более 25 млрд долларов.

На выставке, посвященной африканской культуре, гостей прибывших на саммит, приветствовала супруга президента Турции Эмине Эрдоган.