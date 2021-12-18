Испанские археологи нашли возможные руины храма Геркулеса

В окрестностях города Кадис в автономном сообществе Андалусия испанские археологи обнаружили затопленные руины, возможно принадлежащие храму финикийского бога Мелькарта, которого древние римляне отождествляли с Геркулесом, а древние греки — с Гераклом.

"Мы сравнили данные из документальных источников и археологических открытий изображениями, полученными с помощью компьютерного моделирования, и результаты заставляют нас верить, что это может быть описываемый в мифах храм Геркулеса", — говорит глава центра подводной археологии Милагрос Альзага Гарсиаэ

Рядом со строением прямоугольной формы длиной 150 и шириной 300 метров найдены остатки большого причала. Для подтверждения гипотезы потребуется еще целый ряд исследований. В своей работе археологи использовали, в частности, данные об эрозии почвы в результате штормов и природных катастроф. Храм в Кадисе считается одним из самых знаменитых святилищ древности.