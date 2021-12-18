Два строительных крана рухнули в Турине

Два строительных крана рухнули в городе Турине на севере Италии при подготовке к реконструкции фасада семиэтажного здания на улице Виа Генова. Погибли трое рабочих: двое из них скончались на месте происшествия, третий был доставлен в больницу, но спасти его врачам не удалось. Ранения получили несколько прохожих.

По данным следствия, один из кранов помогал собирать другой, и крушение одного из них повлекло за собой крушение второго. Обломки упали на близлежащее здания и разлетелись по улице.