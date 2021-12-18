Легендарный преступник арестован в Италии

Находившийся в бегах известный в Италии преступник Грациано Месина арестован в деревне Десуло на Сардинии. В 60-х-70-х годах он был главой банды, которая, прикрываясь якобы антикапиталистическими идеями, похищала промышленников и политиков.

79-летний Месина провёл большую часть жизни в тюрьме и несколько раз сбегал. В 2004 году он был помилован тогдашним президентом Италии, но затем снова арестован за торговлю нарокотиками и приговорён к 24 годам тюрьмы.

Грациано Месина скрывался от итальянского правосудия с июля 2020 года.