ООН призывает обеспечить мигрантов вакцинами от коронавируса

18 декабря отмечается Международный день мигранта. Пандемия коронавируса несколько замедлила миграцинные потоки, но усугубила положение людей.

Эксперты Международной организации по миграции и Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что у мигрантов во многих странах нет доступа к вакцинам от коронавируса.

"Мы проанализировали данные по 180 странам, в 45 государствах мигранты , находящиеся в нерегулярной ситуации не могут получить вакцину от кронавируса, еще в 46 условия доступа остаются неоднозначными. Равноправный доступ к медицинским услугам остается недостаточным, мигрантов дискриминируют, стигматизируют, об этом свидетельствуют сообщения в СМИ после обнаружения омикрон-штамма", — заявила директор департамента по вопросам здоровья IMO Жаклин Викерс.

Большое число невакцинированных мигрантов во всем мире может существенно замедлить борьбу с пандемией.

"Сегодня в мире каждый 30-й человек — мигрант, один из 95 — вынужденный переселенец. Другими словами, опасения вызывает ситуация, в которой оказались около миллиарда человек, это мигранты, беженцы, нелегальные мигранты, внутренне перемещенные лица, у них может быть затрудненный доступ к системе здравоохранения", — говорит директор программы по вопросам миграции WHO Сантино Северони.

Эксперты призывают правительства устранить барьеры, из-за которых мигранты не могут пройти вакцинацию. По данным IMO, за последние 50 лет число международных мигрантов в мире выросло в три раза.