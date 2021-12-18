Триумф Лалы Крамаренко на турнире по художественной гимнастике "Небесная грация"
В Москве завершился первый международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация".
Абсолютной чемпионкой ВТБ арены стала 17-летняя российская гимнастка Лала Крамаренко. Она одержала уверенную победу во всех четырех видах индивидуальных состязаний.
Во второй день абсолютного многоборья гимнастки выступали с булавами и лентой. Россиянка, которая уже лидировала по итогам соревнований с мячом и обручем, получила высший балл и в упражнении с булавами: 37,4. Она безошибочно выполнила это сложное упражнение, уникальные правила турнира также помогли ей поразить судей и публику. Участницы могли исполнять неограниченное количество элементов "трудности тела", это сильно отличается от их традиционных тренировок и выступлений.
В церемонии награждения приняли участие сёстры Арина и Дина Аверины, лидеры российской сборной по художественной гимнастике: "Очень хороший эксперимент, потому что это совершенно другая гимнастика. То, что сейчас девочки делают, - это намного красивее, чем были правила нынешние, до 2021 года. Хочется, чтобы этот турнир развивался дальше, и хотелось бы попробовать, поучаствовать".
По итогам трех упражнений представительница Беларуси Анна Каменщикова на втором месте, замкнула тройку грузинка Кетеван Арболишвили.
Самой зрелищный момент многоборья - выступления гимнасток с лентой - не принес изменений в турнирную таблицу, но доставил зрителям настоящее наслаждение.
Лала Крамаренко исполнила среди прочему свой именной пируэт с согнутой ногой. В этом году Международная федерация гимнастики (FIG) назвала этот элемент в её честь.
141,6 балла - такой впечатляющий результат у победительницы первого турнира "Небесная грация" Лалы Крамаренко. Серебро у белоруски Анны Каменщиковой. Кетеван Арболишвили увезет домой в Грузию бронзу.
Достижения спортсменок и интерес публики воодушевили олимпийскую чемпионку и идейного вдохновителя Небесной грации Алину Кабаеву, чей благотворительный фонд организовал турнир:
Московский турнир "Небесная грация" обещает стать доброй традицией.