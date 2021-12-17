Сербия: без снега из-за снегопада

До некоторых домов в сербском Мали-Зворнике можно добраться только на внедорожниках. Из-за снегопада в селе Радаль - крупнейшем в этом муниципалитете - уже 6 дней как нет электричества. Без света остаются около 40% 12-тысячного населения Мали-Зворника.

_- У нас паровое отпление, но сейчас батареи совсем холодные, - рассказывает местная жительница.

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- И что же вы делаете?

- Когда мы ложимся спать, то заворачиваемся сразу в несколько одеял.

В Мали-Зворнике выпало рекордное количество осадков, объявлена чрезвычайная ситуация. Густые снегопады нанесли огромный ущерб, повалив в некоторых местах деревья и столбы элетропередач. Жители говорят, что это можно было предотвратить:

_ - Когда случаются такие снегопады, нужна более совершенная техника. Но об этом нужно было подумать намного раньше. _

Люди обвиняют в безответственности местные и центральные власти. Они рассказали, что несколько раз звонили в национальную компанию "Электроэнергетика Сербии", но им так никто и не ответил.

- Генератора у нас нет, и нет денег на его покупку. Мы не знаем, что делать: холодильники полны продуктов, и они портятся.

Некоторые пытаются хранить продукты во дворе или что-то приготовить из них, пока они ещё годны к употреблению.

- У нас сейчас пост, но мы вынуждены есть мясо. Мы делаем шашлык, потому что не хотим выбрасываеть еду.

Тем временем приехала наконец бригада от "Электроэнергетики Сербии". С помощью бензопилы рабочие пытаются пробить дорогу к проводам.

"Мы находимся на месте с первого дня снежной бури, мы работаем весь день, чтобы обеспечить людей электричеством как можно скорее. Но ситуация внештатная, выпало очень много снега", - говорит Небойша Кожич, работающий в "Электроэнергетике Сербии".

Чтобы решить проблему , нужна более совешенная техника, больше рабочей силы и, возможно, помощь других компаний. Но и в этом случае восстановить электроснабжение удастся не ранее, чем через 5-6 дней.