Чили: известие о кончине вдовы Пиночета вызвало бурю эмоций

Танцы, песни и шампанское... Так в столице Чили Сантьяго многие восприняли новость о кончине вдовы диктатора Аугусто Пиночета. Лусия Ириарт умерла в возрасте 99 лет. В последние годы у нее были проблемы с легкими.

Говорят участники стихийной акции:

"По крайней мере, она больше не дышит нашим воздухом. Все чище будет: без нее, без него и всей этой семьи".

"Я думаю, смерть этой женщины значимое событие. Пока для меня это не означает конец эпохи, переходного периода. Я полагаю, нам предстоит пройти еще долгий путь к справедливому обществу. Для нас это повод радоваться. Мы это заслужили".

Лусию Ириарт знали как женщину с сильным и властным характером. Считается, что она была одной из тех, кто оказал наибольшее влияние на решение Пиночета организовать государственный переворот против президента-социалиста Сальвадора Альенде.

Пиночет руководил страной с 1973 по 1990 год. За годы диктатуры в Чили были убиты или пропали без вести свыше трех тысяч граждан. Более сорока тысяч человек подверглись пыткам.