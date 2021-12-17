Нелегалы потянулись к Латвии

Власти Латвии сообщают о росте числа незаконных попыток пересечения границы со стороны Беларуси. Если на прошлой неделе фиксировалось около двух десятков таких случаев в день, то на этой - в три-четыре раза больше. Латвийские пограничники опасаются возможных штурмов границы мигрантами, как в Польше, хотя и отмечают, что пока не наблюдают массового скопления нелегалов на белорусской территории вблизи своих рубежей.

В настоящее время Латвия выбрана в качестве основной мишени для проведения этой гибридной атаки. Возможно, они ищут самые слабые места у пограничников ЕС. Им не удалось напасть на Литву и Польшу. Сейчас они пытаются проверить Латвию. Но я думаю, у них это не получится, этот план определенно не сработает. Гунтис Пуятс начальник Государственной пограничной службы Латвии

Тем временем власти Беларуси сообщили, что к ним бежал польский пограничник и попросил политического убежища. Он, как утверждается, мотивировал свои действия несогласием с миграционной политикой Варшавы и даже заявил о том, что польские силовики якобы убили двух волонтеров, помогавших нелегалам. В Польше считают, что беглецом, у которого были серьезные проблемы с законом, манипулируют с целью пропаганды.