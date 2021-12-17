Десятки людей погибли при пожаре в Осаке

27 человек может составить число жертв пожара в Осаке.

ЧП произошло в пятницу утром в самом центре японского города. Возгорание началось на четвёртом этаже офисного здания, где расположена клиника. Как пишут СМИ, ее посетители и персонал оказались в огненной ловушке.

Очевидцы говорят, что видели на карнизах людей, просящих о помощи.

На место происшествия прибыли более 30 пожарных расчетов. Огонь удалось взять под контроль спустя полчаса.

Официально подтверждена гибель 19 человек. Состояние еще 8 описывается как "остановка сердца и легких". В Японии, как правило, эта формулировка предшествует констатации смерти врачами.

Полиция рассматривает версию поджога. Свидетели сообщают, что загорелась жидкость из пакета, который в здание пронёс пожилой мужчина.