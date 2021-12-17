ЕС напомнил России о принципе нерушимости границ

Распространение омикрон-штамма и возможное вторжение России на Украину. Эти две больные для Евросоюза темы стали центральными на нынешнем саммите лидеров стран сообщества.

Последние не смогли прийти к согласию по вопросу ограничительные меры на границе, которые уже начали вводить некоторые государства-члены ЕС.

Но в руководстве убеждены: ключ к решению проблемы - вакцинация, и на нее нужно направить все усилия.

"Мы считаем абсолютно необходимым ускорить получение третьей дозы вакцины от коронавируса. Мы также выступаем за усиление координации между странами блока для повышения мобильности как внутри Евросоюза, так и во возаимодействиии с третьими странами. Ещё один важным моментом в борьбе с пандемией является международная солидарность", - выразил уверенность глава Евросовета Шарль Мишель.

Мы считаем абсолютно необходимым ускорить получение третьей дозы вакцины от коронавируса и выступаем за усиление координации между странами блока. Шарль Мишель председатель Евросовета

В отношениях с Москвой Брюссель повышает тон.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил: если кто-то не соблюдает принцип нерушимости европейских границ, то ему придётся за это заплатить.

Глава Еврокомиссии заговорила о готовности расширить санкции против России.

"Мы продолжаем призывать Россию к деэскалации напряжённости и чтобы она воздерживалась от любого проявления агрессии. Мы хотели бы, чтобы однажды отношения с Россией были хорошими. Но это в большей степени зависит от выбора, который делает Москва. Итак, пусть не останется никаких сомнений - если Россия выступит против Украины, то Евросоюз введет такие санкции, которые обойдутся ей очень дорого", - сказала Урсула Фон дер Ляйен.

Пусть не останется никаких сомнений - если Россия выступит против Украины, то Евросоюз введёт такие санкции, которые обойдутся ей очень дорого. Урсула Фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

В ходе встречи лидеры стран так и не смогли выработать общую позицию по поводу того, какие меры принять, чтобы преодолеть разразившийся в Евросо юзе энергетический кризис.