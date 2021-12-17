Уступка и твёрдость Брюсселя на переговорах с Лондоном

На переговорах о будущих отношениях с Брюсселем Лондону дана уступка. Еврокомиссия обещала облегчить условия для поставок медикаментов из Великобритании в Северную Ирландию. При этом будут приняты меры, чтобы оттуда в Евросоюз не попадали не одобренные в нём лекарства.

Но остаются другие трудности с осуществлением Североирландского протокола, регламентирующего товарообмен между частями Соединённого Королевства и ЕС после «брексита".

«Не думаю, что наши переговоры близятся достижению результатов, которые на деле смогут решить проблемы, связаные с Протоколом», - заявил британский представитель Дэвид Фрост.

Наиболее острые разногласия вызывает роль Европейского суда. Именно он может разрешать доступ на единый рынок товаров из Соединённого королевства, опираясь на законодательство ЕС. Великобритания же хочет, чтобы для урегулирования конфликтных ситуаций существовала независимая организация. С этим не согласен вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович:

«В Великобритании нет суда, который, как наш суд, мог бы обеспечить защиту граждан Северной Ирландии, когда они ведут свой бизнес в Евросоюзе. И не вижу, как мы могли бы использовать все возможности, связанные с единым рынком, без Европейского суда. "

Северная Ирландия является частью Соединённого Королевства и состоит в едином рынке ЕС. Это позволяет не восстанавливать между двумя частями острова границу, которая фактически пролегает по Ирландскому морю. Из-за новых бюрократических формальностей несут убытки коммерческие компании.