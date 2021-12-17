Австрия узаконила право на медицинский суицид

Парламент Австрии одобрил закон, позволяющий хронически или неизлечимо больным людям оговаривать свою волю и принимать решение об уходе из жизни путем суицида при строго определенных обстоятельствах.

В четверг австрийские законодатели одобрили новые правила большинством голосов, при этом только одна из трех оппозиционных партий проголосовала против. Изменения назрели после того, как в прошлом году федеральный суд отменил положение законодательства, запрещающее любые формы активной помощи тем, кто хочет покончить с собой.

Альма Задич, министр юстиции Австрии: "Мы все хотим, чтобы наши близкие и члены семьи чувствовали себя хорошо в конце жизни. Чтобы они достойно провели свои последние годы, и при этом чтобы они получали необходимую поддержку, в которой нуждаются. В то же время, никто не должен выбирать способ умереть, когда есть другие варианты. Никто не должен выбирать этот путь из-за личной ситуации, финансового положения или по семейным обстоятельствам".

Закон вступит в силу 1 января 2022 года и детализирует основные правила. Он нацелен на предотвращение злоупотреблений. Люди, которые хотят воспользоваться этой возможностью, должны будут проконсультироваться как минимум с двумя врачами и направить заявление на самоубийство нотариусу или адвокату.