«Северный поток-2» не будет сертифицирован до середины 2022

Решение о сертификации газопровода «Северный поток-2» не будет принято до середины 2022 года, заявил в четверг председатель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн.

В середине ноября агентство приостановило процедуру сертификации проекта, поскольку для получения разрешения на эксплуатацию в Германии зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream AG обязана создать компанию в соответствии с немецким законодательством.

«Nord Stream AG уведомила нас о создании новой компании», - сказал Йохен Хоманн, добавив, что процедура сертификации возобновится только тогда, когда соответствующие документы будут представлены регулятору «для проверки».

По правилам, компания должна доказать перевод "основных активов и человеческих ресурсов" в немецкий филиал.

Сертификация в Германии – один из шагов для введения трубопровода в эксплуатацию и завершения строительства. Подобное разрешение должна также дать Европейская комиссия.

Трубопровод, проведенный в обход Украины, вызывает геополитическую напряженность в регионе. Берлин заверил Еврокомиссию, что приостановка сертификации - не политическое решение.

При этом новое правительство Германии, возглавляемое социал-демократом Олафом Шольцем, недавно предупредило Москву, что в случае новой военной эскалации на Украине, проект может быть «прекращен».

В среду в ответ на пожизненный приговор гражданину России, убившему в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, Германия выслала двух российских дипломатов.