488 журналистов за решёткой — рекорд за четверть века

К концу 2021 года в тюрьмах находятся 488 журналистов по всему миру. Это рекордный показатель за все время наблюдений с 1995 года. К такому выводу пришла неправительственная организация "Репортеры без границ" в своем ежегодном докладе.

За год количество работников СМИ, находящихся за решеткой, увеличилось на 20%, в основном рост пришелся на Мьянму, Беларусь и Китай. Помимо этих стран в пятерку антирейтинга вошли также Вьетнам и Саудовская Аравия.

В основном это связано с увеличением числа задержаний в трех странах: в Китае из-за Гонконга, в Мьянме и в Беларуси, где диктатор Александр Лукашенко отказался признать результаты выборов и после их фальсификации организовал совершенно вопиющие репрессии Кристоф Делуар генеральный секретарь "Репортёров без границ"

При этом количество убийств представителей СМИ в мире достигло 20-летнего минимума - к 1 декабря их насчитывалось 46.

По данным "Репортеров без границ", в 65% случаев журналисты становились целью спланированных убийств.

Ковид стал причиной сокращения репортажей, сокращения выездов журналистов и, следовательно, времени, когда они подвергаются риску. Возможно, это также результат самоцензуры, того, что журналисты избегают посещать опасные районы. Также на это повлиял тот факт, что определенное количество конфликтов в Сирии и на Ближнем Востоке в целом стали менее смертоносными, чем были раньше Кристоф Делуар генеральный секретарь "Репортёров без границ"

Самыми опасными для представителей этой профессии остаются Мексика, Афганистан, Йемен, Индия и Пакистан.

За последние пять лет Азия (включая в частности Афганистан, Индию, Пакистан, Филиппины, Бангладеш, Китай, Бирму, Индонезию и Мальдивы) стала самым смертоносным регионом. За это время там были убиты 109 журналистов.