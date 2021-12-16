488 журналистов за решёткой — рекорд за четверть века

488 журналистов за решёткой — рекорд за четверть векаКомментарии
К концу 2021 года в тюрьмах находятся 488 журналистов по всему миру. Это рекордный показатель за все время наблюдений с 1995 года. К такому выводу пришла неправительственная организация "Репортеры без границ" в своем ежегодном докладе.
За год количество работников СМИ, находящихся за решеткой, увеличилось на 20%, в основном рост пришелся на Мьянму, Беларусь и Китай. Помимо этих стран в пятерку антирейтинга вошли также Вьетнам и Саудовская Аравия.
При этом количество убийств представителей СМИ в мире достигло 20-летнего минимума - к 1 декабря их насчитывалось 46.
По данным "Репортеров без границ", в 65% случаев журналисты становились целью спланированных убийств.
Самыми опасными для представителей этой профессии остаются Мексика, Афганистан, Йемен, Индия и Пакистан.
За последние пять лет Азия (включая в частности Афганистан, Индию, Пакистан, Филиппины, Бангладеш, Китай, Бирму, Индонезию и Мальдивы) стала самым смертоносным регионом. За это время там были убиты 109 журналистов.