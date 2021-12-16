Qantas сообщила о рекордных убытках

Убытки крупнейшей авиакомпании Австралии Qantas за вторую половину этого года превысят 780 миллионов американских долларов. Таков прогноз, опубликованный в четверг пресс-службой компании.

По словам генерального директора Qantas Алана Джойса, вторая половина 2021 года стала самым тяжелым временем для авиакомпании за весь период пандемии. "Границы большинства штатов были закрыты, из-за чего объем внутренних перевозок снизился до 30% от прежнего уровня", - сказал Джойс. Он также отметил, что после отмены части ограничений спрос на авиабилеты начал быстро повышаться, что позволяет рассчитывать на быстрое восстановление прежнего объема авиаперевозок в начале 2022 года.

Кроме того, было также объявлено, что Qantas заключила соглашение о покупке 134 самолетов Airbus в рамках запланированного обновления авиапарка.

Ожидается, что до конца 2022 года будет утвержден план поставок первых 40 самолетов. Большая их часть будет обслуживать внутренние рейсы.