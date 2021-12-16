"Восточное партнёрство": итоги саммита

Евросоюз намерен выделить 2,3 миллиарда евро в виде инвестиций для стран-участниц «Восточного партнёрства». Об этом было объявлено на прошедшем в Брюсселе саммите, где лидеры стран ЕС встретились с руководством пяти бывших советских республик. В ходе саммита обсуждалась также политика, проводимая Россией, которая, как утверждалось, вынашивает агрессивные планы, о чём, в частности, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

– Призываем Россию к деэскалации, призываем воздерживаться от любых дальнейших агрессивных действий. Мы заверили Украину в неизменной поддержке и приверженности её суверенитету и территориальной целостности. И не должно быть действительно никаких сомнений в том, что Европейский союз будет твёрдо реагировать на любые дальнейшие проявления агрессии против Украины.

Между тем в итоговой декларации саммита Россия не упоминается и не идёт речь о каких либо-санкциях против неё. Также в документе не затрагивается вопрос перспективы вступления в Евросоюз стран стран-участниц «Восточного партнёрства».