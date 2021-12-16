Дания арендует тюрьмы в Косове

Власти Дании планируют арендовать 300 тюремных камер в Косове, чтобы уменьшить нагрузку на свою пенитенциарную систему. Туда хотят отправить иностранных преступников, отбывающих наказание в датских тюрьмах и приговоренных к депортации.

Проект, согласованный политическим большинством в парламенте королевства, предусматривает увеличить число тюремных мест к 2025 году на тысячу.

Карина Лоренцен Денхардт, официальный представитель Социалистической народной партии: "Я думаю, что мы должны что-то сделать с катастрофической ситуацией, в которой находится служба пробации. Не хватает рук, не хватает мест. А это решает конкретную проблему. У нас чрезвычайная ситуация, и эти 300 мест помогут ослабить давление".

На протяжении последнего года министерство юстиции Дании вело переговоры с косовскими властями. Перед подписанием контракта будет проведено еще несколько встреч. В целом меры по расширению возможностей датской системы исполнения наказаний обойдутся казне более чем в 500 миллионов евро.