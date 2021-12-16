Смертельный батут: в Австралии погибли пятеро детей

В Австралии пятеро детей погибли при падении с надувного батута, который был поднят в воздух сильным порывом ветра на высоту 10 метров. Инцидент произошёл во время школьного праздника, устроенного по случаю окончания учебного года. Ещё несколько детей получили сильные травмы и находятся в больнице. Премьер министр страны назвал произошедшее «немыслимой трагедией». Подобные инциденты с батутами происходят достаточно регулярно, но обычно не приводят к смертельным исходам.