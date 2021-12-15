Мальта легализовала каннабис

Мальта первой в Евросоюзе легализовала каннабис для личного пользования.

Парламент страны принял соответствующий закон во вторник.36 депутатов - за, 27 - против. По новым правилам, потребитель вправе выращивать до четырёх растений, покупать и хранить до семи граммов каннабиса.

Приобретать семена можно только в специальных ассоциациях и будучи официально зарегистрированным её членом.

Курение в общественных местах по-прежнему под запретом. Штраф за потребление при детях - 500 евро.

Аналогичный законопроект рассматривают в Люксембурге.