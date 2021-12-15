Агуэро завершил карьеру

Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении спортивной карьеры. Такое решение 33-летний футболист принял из-за проблем с сердцем. В конце октября Агуэро был заменен во время матча испанского чемпионата с "Алавесом" из-за тахикардии и доставлен в больницу. Позже было объявлено, что он выбыл из строя как минимум на три месяца.

Серхио Агуэро, нападающий "Барселоны": "Я очень горжусь своей карьерой, я очень счастлив. Я мечтал играть в футбол с пяти лет. Когда я впервые коснулся мяча, моей мечтой было играть в высшем дивизионе, я никогда не думал, что попаду в Европу. Поэтому я хочу выразить всем свою благодарность".

К "Барселоне" Агуэро присоединился минувшим летом, но успел сыграть в ее составе лишь в четырех матчах. А до этого аргентинец провел десять блестящих сезонов в "Манчестер Сити", с которым 5 раз выиграл титул чемпиона Англии. В составе национальной сборной Агуэро завоевал олимпийское золото в Пекине, серебро чемпионата мира в Бразилии, а в этом году - Кубок Америки.