Тихановская о приговоре мужу: "Это личная месть"

Под конвоем, руки за спиной, а в них - красно-белые папки с документами - цвета оппозиции Беларуси, один из лидеров которой получил 18 лет тюрьмы. Приговор в отношении Сергея Тихановского вынес Гомельский суд во вторник.

Он признал популярного блогера и критика белорусских властей виновным по ряду обвинений, в том числе - в организации массовых беспорядков.

В интервью Euronews супруга Тихановского Светлана, ставшая после ареста мужа единым кандидатом от оппозиции на прошлых президентских выборах, прокомментировала решение суда.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси:

"Я знала, что приговор будет суровым. Но к таким вещам невозможно быть готовым. Я была на совещании, когда один из моих помощников сказал "18 лет". Я всё поняла. Я не могла позволить себе расплакаться, нужно было завершить встречу. Но, конечно, что-то внутри меня оборвалось".

Других фигурантов дела осудили на сроки от 14 до 16 лет лишения свободы. По словам Тихановской, это - личная месть Лукашенко.

Светлана Тихановская:

"Трудно представить, вообще невозможно представить это число, потому что это самый большой срок, который когда-либо получал кто-то из политзаключённых. Я думаю, что это личная месть моему мужу за то, что ему удалось организовать людей вокруг себя, за то, что он сумел поднять людей... и, возможно, это месть мне".

В Евросоюзе назвали приговор "вопиющим нарушением прав человека" и заявили о готовности ввести новые санкции против Минска.

Официально политзаключенными в Беларуси признаны более 900 человек. Но, как утверждают правозащитники, в реальности их число в разы больше. Власти их наличие, как и все обвинения в свой адрес, отрицают.