Немцы протестуют против обязательной вакцинации на фоне снижения уровня заболеваемости

"Германия без масок". "Мир, свобода, нет диктатуре". Под такими лозунгами в нескольких городах ФРГ прошли акции протеста против санитарных ограничений, действующих в связи с распространением коронавирусной инфекции. В Магдебурге на улицы вышли порядка трех с половиной тысяч демонстрантов.

Манифестанты так же выразили возмущение введением обязательной вакцинации для представителей определенных профессиональных групп.

На фоне принятых властями мер семидневный показатель заражаемости коронавирусом в Германии снижается. По данным института Роберта Коха, на сто тысяч жителей сейчас приходится 375 случаев инфицирования.

В то же время смертность от COVID-19 остается высокой. За минувшие сутки умерли еще 473 пациента, большинство - в отделениях интенсивной терапии.

Маркус Хейм, главный врач реанимационного отделения Университетской клиники Мюнхена, сказал: "На мой взгляд, самое главное - это вакцинировать как можно большее число граждан. Ну, а в остальном, я считаю, мы должны следовать советам экспертов, которые говорят, что следует отказаться от мероприятий и собраний с большим скоплением людей, потому что это рискованно".

Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах подчеркнул важность обмена мнениями с учеными в вопросах выработки мер, которые лягут в основу будущего антикризисного управления в стране в

условиях пандемии коронавируса. Об этом Лаутербах сказал перед встречей членов правительства с экспертами, консультирующими кабинет министров.