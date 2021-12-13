В Кентукки ищут живых

Десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести в Кентукки, пострадавшем от самого смертоносного в истории штата торнадо. Именно сюда пришелся основной удар стихии, которая по касательной задела еще несколько штатов. В Кентукки смерч убил свыше 80 человек, оставил полосу разрушений протяженностью в 400 километров. Город Мэйфилд с 10-тысячным населением превратится в руины. Президент Байден объявил режим чрезвычайной ситуации, что позволяет выделить штату федеральные ресурсы.

Энди Бешир, губернатор Кентукки: "Помощь пришла от Национальной гвардии, на местах работают более 300 ее представителей. Они делают все - ходят от дома к дому, хотя теперь у многих семей больше нет домов. Так вот, они ходят между руинами в поисках, надеюсь, выживших. Так или иначе у семей есть уверенность, что мы сможем сообщить им об их потере".

Волонтеры наладили распределение еды, одеял, одежды и гигиенических принадлежностей. Джейсон Риччинто работал на свечном заводе, в стенах которого при обвале крыше остались десятки людей. "Словами это не описать, если честно. Это запредельно, - делится эмоциями мужчина. - Я как доброволец состою в местной пожарной команде, я работал в здании фабрики и просто опустошен".

Во время разгула стихии, по предварительным данным, на территории свечной фабрики находились свыше 100 человек, сообщается, что более половины были эвакуированы. Судьба остальных неизвестна. Местные власти постоянно обновляют цифры и не перекрашивают поиски, в надежде найти под завалами живых.