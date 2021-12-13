Репарации от Германии, ситуация на польско-белорусской границе, украинский кризис, "Cеверный поток-2" и спор ЕС и Польши по поводу верховенства права - вот неполный перечень пунктов, которые новый канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с польскими коллегами во время визита в Варшаву.

Олаф Шольц подчеркнул важность дружеских связей между Германией и Польшей и дипломатично прокомментировал разногласия Варшавы и Брюсселя. "Европа - это сообщество, основанное на ценностях и праве, - отметил он. - Нас объединяют идеи верховенства закона и демократии. Будет хорошо и полезно, если дискуссии и переговоры ЕС, Еврокомссией и Польше завершатся принятием позитивного и прагматичного решения".

Польская сторона обсудила с гостем риски, которые Варшава связывает с пуском газопровода "Северный поток-2". Шольц пообещал приложить усилия для соблюдения транзитных интересов Украины.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, не скрывает озабоченности: "Мы убеждены, что "Северный поток-2" увеличит способность Кремля оказывать давление на Украину и на Европейский Союз. Потенциально это может стать рычагом ценообразования, в некотором смысле мы уже наблюдаем это явление еще до пуска газопровода".

А вот в отношении к ситуации в Беларуси Моравецкий и Шольц продемонстрировали полное единство. Немецкий канцлер пообещал Польше поддержку в разрешении сложнейший ситуации с мигрантами.