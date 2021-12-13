Париж: осквернение памятника героям Сопротивления

Надпись "Анти-пасс" с двумя последними буквами, стилизованными под аббревиатуру воинских формирований Третьего Рейха, появилась в ночь на понедельник на холме Ман-Валерьен под Парижем, где установлен памятник героям французского Сопротивления.

Президент Эмманюэль Макрон потребовал, чтобы виновные в вандализме были найдены и предстали перед судом. "Осквернение, которое совершено на холме Мон-Валерьен, является оскорблением ... памяти нации", - написал он в Твиттере.

Первой о вандализме сообщила министр-делегат при министре вооруженных сил Женевьев Даррьессек. Она сопроводила запись фотографией каменной стены монумента, вдоль которой большими черными буквами нанесена надпись "Anti pass" ("Против пропуска"). Ее запись скопировала на своей странице министр вооруженных сил страны Флоранс Парли, которая также резко осудила поведение вандалов.

Создание мемориала "Сражающаяся Франция" началось сразу после войны по указанию Шарля де Голля. В 1958 году из розового камня, привезенного из массива Вогезов, одного из центров партизанского движения, был воздвигнут 12-метровый крест и 150-метровая стена мемориала и его помещения. В 17 могилах мемориала покоится прах людей, погибших в годы войны в концлагерях. Последняя церемония захоронения состоялась 11 ноября 2021 года, когда в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона в крипте перезахоронили останки последнего обладателя французского ордена Освобождения Юбера Жермена.