Впервые в истории израильский премьер-министр совершает официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. У главы правительства Израиля Нафтали Беннета запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом МухАммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Перед отъездом Беннет заявил, что цель его поездки заключается в "углублении сотрудничества между двумя странами во всех сферах".

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, а чуть позже - с Суданом и Марокко. До этого у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.