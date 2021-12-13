Кто не боится поехать в гости к Санта Клаусу?

Снежная белизна, зажжённые свечи и лютый мороз - Рованиеми в финской Лапландии, известный как официальный дом Санта Клауса, готов к самому для него важному сезону года.

Раньше сюда приезжало ежегодно около полумиллиона посетителей. Но сколько будет на этот раз, на второй год эпидемии COVID-19, неизвестно: новый штамм коронавируса омикрон с ограничениями на поездки, требованиями по тестированию и карантинными мерами может снова испортить рождественский бизнес.

Индустрия туризма за Полярным кругом опасается за свое выживание. Санна Карккайнен, генеральный директор Visit Rovaniemi, говорит:

- Это похоже на лотерею: каждый день вы начинаете с того, что просматриваете последние обновления, пытаетесь понять, что будет с путешественниками, с туркомпаниями, какое будущее ждёт сотрудников турагентств. Как мы выживаем? Это были по-настощяему тяжёлые полтора года, и когда всё это закончится - неизвестно.

Туризм обычно приносил Рованиеми около 260 млн евро в год. В 2020 году выручка упала более чем на 60%.

Из-за омикрона отдыхающим приходится беспокоиться не только о том, как добраться до Рованиеми, но и о том, смогут ли они потом отттуда вернуться вовремя: ведь из-за пандемии ситуация может измениться очень быстро.

Мауро и Стефани Саммут, молодожены с Мальты, на вопрос о том, как они планировали свой медовый месяц, отвечают:

- До последней минуты мы не были ни в чём уверены.

_- Лишь когда мы уже сели в самолёт, и он взлетел, мы вздохнули с облегчением. _

А не страшно ли путешествовать во время пандемии? Валь Иззи, турист из Италии отвечает:

_ - Честно говоря, мы думали об этом, но ведь сейчас уже, кажется, почти все вакцинированы. Так что нужно просто надеяться на лучшее. _

Бесстрашные - и вакцинированные - которые, несмотря ни на что, добираются до Крайнего Севера, получают в награду возможность полюбоваться волшебными зимними пейзажами и северным сиянием. Сказка продолжается.