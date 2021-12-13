Франция: организованная преступность заинтересовалась "Бордо"

Французские марочные вина всё чаще становятся мишенью злоумышленников и нечистых на руку торговцев. По данным прокуратуры региона Бордо, за последние три года здесь было похищено элитных вин на сумму в 5 миллионов евро. Жертвами краж со взломом, в том числе с помощью автомобиля-тарана, стали два десятка складов, частных погребов и специализированных магазинов.

В ходе самого дерзкого ограбления в сентябре 2020 года за одни выходные были похищены 278 ящиков Château Latour, Haut-Brion, Ausone общей стоимость миллион евро.

"Примерно 10 лет назад мы отдали себе отчёт в том, что международные преступные группировки ищут новые сферы деятельности, - говорит командующая мобильной бригадой жандармов Жиронды Оливия Пупо. - И вино как предмет роскоши, который обладает значительной ценностью и может быть продано с прибылью на чёрном рынке, не могло не привлечь их внимания".

Украденные партии были проданы нечистоплотному виноторговцу из Бордо по цене на 20% ниже рыночной стоимости и позже "всплыли" в Гонконге - азиатском центре виноторговли.

Следователи констатируют, что все чаще представители крупного бандитизма переключаются на вино с кражи предметов искусства, золота и драгоценностей.

Виноделам приходится адаптироваться к новой реальности:

- Мы установили камеры видеонаблюедния вокруг виноградников и хозяйственных построек, - говорит владелец винной марки Château Sipian в регионе Медок Фредерик Мейе. - Мы также запираем наши владения в любое время дня и ночи.

- Десять лет назад вам бы такое не пришло в голову?

- Нет, десять лет назад у нас не было никаких проблем!

Как и в борьбе с наркотрафиком, следователям приходится прибегать к исследованию ДНК, прослушиванию телефонов и геолокации.

Решающим стал в Жиронде арест в декабре 2020-го и марте 2021 года без малого двадцати членов преступной сети, в том числе - китайского скупщика.