В эпоху ковида процветают кофешопы

"Ковид пошел нам на пользу". Так говорят владельцы кофешопов в Гааге, чей бизнес процветает на фоне пандемии. По словам одного из хозяев таких заведений, если раньше в магазин приходили по 300-350 покупателей (в день?), то сейчас заглядывают пятьсот. Всего в Гааге, где находится резиденция правительства Нидерландов, существуют порядка тридцати кофешопов.

Джеральд Смит, владелец кофешопа: "Для большинства кофеен пандемия обернулась хорошей прибылью. Люди стали больше времени проводить дома, они больше курят и получают удовольствие, потому что им нечем заняться. Небольшой отдых для ума - всегда неплохо. Так что да, дела идут хорошо".

Клиенты кофешопов говорят, что раньше ходили развлечься в клубы, рестораны и бары, и курили гораздо меньше. Сложно стало, когда все закрыли. При этом торгующие каннабисом точки работали и желающие могли приобрести товар на вынос.

"Да, действительно, из-за локдаунов, всякой активности становится все меньше и меньше. В городе, где я часто бываю нечего делать. Вот вы и курите больше", - говорит Питер. Ему вторит София: "Да . Курим больше, потому что много свободного времени. Покупаем каннабис. Правда все меньше проводим времени в таких местах, как это".

В Нидерландах каннабис доступен для рекреационных целей в кофейнях с 1976 года.

По данным ООН, во время пандемии в большинстве стран мира употребления каннабиса увеличилось более чем на 40%. Эксперты обеспокоены, что социальные последствия эпидемии (особенно для уязвимых групп населения) могут подтолкнуть к употреблению наркотиков еще большее число людей.