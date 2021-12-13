В Балтийском море столкнулись грузовые суда

В акватории между шведским городом Истад и датским островом Бjрнхольм в ночь на понедельник столкнулись британское и датское суда. Как сообщсется, по меньшей мере два члена датского экипажа пропали без вести. К месту ЧП направились девять катерjв со спасателями и вертолеты Швеции и Дании. Причина катастрофы выясняется. В момент инцидента был слабый ветер, однако на море мог быть достаточно густой туман, затруднявший видимость.