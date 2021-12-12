Взрыв жилого дома на Сицилии: число жертв растет

В городе Равануза на Сицилии растет число погибших в результате взрыва в жилом четырехэтажном доме. Как сообщили местные СМИ, со ссылкой на спасателей, жертвами происшествия стали по меньшей мере четыре человека. Поиски людей пропавших без вести продолжаются.

Из-под завалов удалось вытащить живыми двух женщин. Их удалось обнаружить благодаря сигналу с мобильного телефона.

"Я должен поблагодарить спасателей, которые работают без перерыва по 12 часов. Под завалами еще есть люди. Будем надеяться, что их всех найдут живыми", - говорит местный житель.

Произошедший в субботу вечером взрыв разрушил три стоящих рядом здания. Еще четыре повреждены. По предварительным данным, взрыв спровоцировала утечка газа.