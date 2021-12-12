Реки вышли из берегов в Испании и Франции

На юго-западе Франции в результате наводнений пришлось эвакуировать жителей из четырех коммун департамента Ланды. Пожарные совершили сотни выездов для помощи людям, находящимся в зонах, пострадавших от непогоды. К резкому подъёму уровня воды привели проливные дожди, а также таяние снега в Пиренеях.

Говорят местные жители:

"Вода понималась все выше, мы сначала хотели переждать непогоду в доме и не выходить на улицу, но спасатели отвезли нас в дом престарелых, до каких пор — мы пока не знаем".

"Ситуация на этот раз гораздо, хуже чем в 2018 -2019 годах".

Метеорологи предупреждают о высоком риске схода снежных лавин в Пиренеях, разделяющих Францию и Испанию. Один человек погиб в результате обрушения навеса в автономном сообществе Наварра на севере Испании, где в последние дни также шли сильные дожди. В соседнем регионе — Стране Басков — обильные осадки привели к разливу рек.

"На моей памяти не было таких последствий. Вода и растаявший снег смешались, я был потресён увиденным", — говорит местный житель.

Река Арга в Наварре вышла из берегов, десятки человек были эвакуированы, нарушено дорожно-транспортное сообщение. Предупреждение из-за погодной опасности объявлено в ряде провинций Испании.