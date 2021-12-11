Тунис: марш против насилия

В Тунисе состоялся молчаливый марш протеста против гендерного насилия и убийств женщин. В акции приняли участие представители феминистских организаций и ЛГБТ сообщества. По официальным данным, в Тунисе с 2019 по 2020 год судебные органы рассмотрели порядка четырех тысяч дел, касающихся гендерного насилия.

Манифестация была приурочена ко Дню прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.