Верховный суд США разрешил клиникам Техаса оспорить закон об абортах

Верховный суд США разрешил клиникам Техаса, выполняющим аборты, подать в федеральный суд иск против так называемого "закона о сердцебиении", указав в качестве ответчиков представителей властей штата. Бюрократические правила требуют этого, чтобы впоследствии признать закон о запрете абортов противоречащим или не противоречащим Конституции.

Речь идет о законе Техаса, вступившем в силу первого сентября. Он запрещает женщинам делать аборт позднее шестой недели беременности, когда, по мнению некоторых ученых, у плода начинает биться сердце. По данным правозащитных организаций, на этом сроке большинство женщин еще не знают, что беременны. Акт не делает исключений для случаев, связанных с насилием или инцестом.

Закон позволяет любому человеку подать в суд на клинику, которая делает аборт, или тех, кто способствует аборту, и получить от них компенсацию.