Канцлер Шольц руководит политическим экспериментом

Программу «О положении Союза" ведёт из Брюсселя Эфи Кутсокоста: На этой неделе Олаф Шольц принес в Бундестаге присягу в качестве нового канцлера Германии. Он заменил Ангелу Меркель, которая ушла в отставку после 16 лет правления.

Новое немецкое правительство – это беспрецедентный политический эксперимент. Три коалиционные партии - социал-демократы, зелёные и либеральные свободные демократы, никогда раньше не делили власть.

Множество неотложных проблем, включая пандемию коронавируса и усилившуюся агрессивность России, могут немедленно поставить их альянс под угрозу.

Германия - не остров, а центр Европы

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер изложил задачи, стоящие перед новым правительством".

"Федеральный канцлер, помимо крупных внутриполитических проектов, вы будете нести ответственность за действия нашей страны в Европе и в мире. Германия - не удалённый остров. Мы не самодостаточны, и не хотим такими быть. Мы - центр Европы, и нам следует учитывать интересы наших соседей при оценке собственных интересов ».

Это заявление сделано тот момент, когда накалилась напряжённость между Россией и Западом.

На этой неделе состоялся долгожданный видеоразговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Президент США выразил обеспокоенность по поводу наращивания российских войск у границы с Украиной и призвал к деэскалации.

Иначе, он предупредил о серьёзных экономических санкциях, включая возможное отключение спорного трубопровода «Северный поток-2», который ещё не введён в строй.

Жёстче с Китаем

Если Ангелу Меркель часто обвиняли в том, что она ставит торговлю выше политики, то ожидается, что правительство Шольца будет более жёстким в отношении России и Китая в случае роста напряженности.

«Если Владимир Путин хочет, чтобы газ потёк по этому трубопроводу, он, возможно, не рискнёт вторгнуться в Украину», - заявил журналистам американский представитель, сообщив о достижении соглашения между США и ФРГ по этому вопросу.

Чтобы обсудить вызовы, брошенные новому правительству Германии, ко мне присоединяется Себастьян Харниш, профессор международных отношений и внешней политики Гейдельбергского университета.

Кутсокоста: Профессор, стабильна ли эта коалиция? С какими вызовами она столкнется в ближайшем будущем?

Харниш: Я думаю, что коалиция пока, на момент своего создания, конечно, стабильна, но внутри неё имеются определенные разногласия, даже в вопросах внешней политики, где консенсус между тремя партиями довольно широк. Одним из примеров является политика в отношении Китая. Зелёный министр иностранных дел Анналена Бербок, возможно, будет, по меньшей мере, на словах, придерживаться более жёсткой позиции по отношению к Китаю, особенно по вопросам прав человека, их нарушения в провинции Синьцзян и положения уйгурского меньшинства, а также по другим вопросам. А канцлер, возможно, будет придерживаться линии, более близкой к довольно прагматичному подходу Ангелы Меркель к Китаю.

Готовность закрыть "Северный поток-2".

Кутсокоста: Стоит ли ожидать, что Олаф Шольц займёт более жесткую позицию в отношении России или Китая?

Харниш: В отношении России, особенно в связи с её конфликтом с Украиной, мы могли видеть, что немецкое правительство большую часть времени ставило политические интересы перед своими экономическими интересами. Германия поддерживает политику санкций в отношении России. Одним из исключений, конечно, является проект трубопровода «Северный поток-2».

Кутскоста: Одобрил ли он позицию президента Байдена в отношении «Северного потока»? Собирается ли он закрыть его, если Россия обострит напряженность?

Харниш: Думаю, у новой коалиции есть решимость сделать это в случае необходимости. Она сообщила об этом администрации США. Посмотрим, где проходит красная черта для немецкой коалиции, которая противостоит теперь России.

Если Меркель уходит, то Эммануэль Макрон остается... пока. Он готовится к тому, что Франция займёт пост председателя Совета ЕС в первой половине 2022 года. Президент изложил свои весьма амбициозные планы практически на все: от пост-ковидного восстановления до обороны и миграции. У него также нашлись сильные слова по поводу европейских ценностей:

"Есть политические силы, ставящие под сомнение то, что является основой ценностей, которые сделали нашу Европу. Поэтому мы должны думать о новых инструментах, не только о санкциях, но также о поощрении и поддержке. Нужна глубокая политическая работа со странами, которые сомневаются в реальности или применимости этих ценностей».

И действительно, Макрон собирается встретиться с Виктором Орбаном. Он назвал венгерского премьера политическим оппонентом, но и членом европейской семьи, которая должна работать сообща.

Новый дизайн евробанкнот

На своем последнем заседании года министры финансов еврозоны отметили 20-летие введения европейской валюты.

Европейский центральный банк планирует, совместно с гражданами, разработать новый дизайн банкнот евро. Но один из отцов-основателей единой валюты, бывший председатель Еврокомиссии Романо Проди сказал Euronews, что этого может быть недостаточно:

"Начало было прекрасным. Но затем, из-за нескольких кризисов, из-за ошибок, допущенных принимающими решения государствами, дела пошли плохо, и евро утратил свой блеск. Я считаю, что потребность в евро по-прежнему очень сильна, и сегодня это один из важных глобальных игроков".