Российские власти блокируют работу сервиса Tor, объясняя это борьбой с преступностью в интернетеКомментарии
Роскомнадзор заблокировал сайт сервиса Tor, который позволяет сохранять анонимность в Интернете. Страница проекта Tor Project внесена в реестр запрещенной информации. Российские власти объясняют это борьбой с преступностью в интернете.
Команда Tor Project обвиняет РФ в цензуре и призывает пользователей оказать помощь россиянам.
Россия является второй страной в мире по числу пользователей сетью Tor. Ею ежедневно пользуются более 300 тысяч человек, что составляет примерно 15% от общего количества пользователей сервиса.
Сайт Tor был внесен в Единый реестр запрещенной информации по решению суда. Российские правоохранители таким образом пытаются противостоять даркнету, где продаются нелегальные товары и услуги, в частности наркотики и похищенные данные.
Создатели проекта заявляют, что Россия занимается цензурой в интернете и призывают пользователей создавать больше «мостов», чтобы россияне имели возможность пользоваться сервисом. По их словам, команду Tor Project объединяет одна общая идея: люди должны пользоваться интернетом без цензуры, а их приватность нужно уважать. На сайте сервиса объясняется, что интернет небезопасен и его можно использовать для слежки за людьми.
Эксперты отмечают, что заблокировать Tor полностью пока не получилось ни в одной стране в мире, но можно добиться того, что пользоваться им станет весьма неудобно.
В 2018 году российские власти пытались заблокировать сервис Telegram на территории страны, однако несмотря на принятые меры у большинства пользователей он продолжал работать, поэтому год назад решение о блокировке было отменено.