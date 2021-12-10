Роскомнадзор заблокировал сайт сервиса Tor, который позволяет сохранять анонимность в Интернете. Страница проекта Tor Project внесена в реестр запрещенной информации. Российские власти объясняют это борьбой с преступностью в интернете.

Команда Tor Project обвиняет РФ в цензуре и призывает пользователей оказать помощь россиянам.

Россия является второй страной в мире по числу пользователей сетью Tor. Ею ежедневно пользуются более 300 тысяч человек, что составляет примерно 15% от общего количества пользователей сервиса.

Сайт Tor был внесен в Единый реестр запрещенной информации по решению суда. Российские правоохранители таким образом пытаются противостоять даркнету, где продаются нелегальные товары и услуги, в частности наркотики и похищенные данные.

Dec 9 UPDATE: Since the Russian government has taken another step against internet freedom by blocking the Tor Project's website and, in some cases, blocking the network, internet freedom supporters have fought back by spinning up 200+ bridges. 💪 🌉https://t.co/eQ1vvMxgDVpic.twitter.com/Cb1ekJzmbW — The Tor Project (@torproject) December 9, 2021

Создатели проекта заявляют, что Россия занимается цензурой в интернете и призывают пользователей создавать больше «мостов», чтобы россияне имели возможность пользоваться сервисом. По их словам, команду Tor Project объединяет одна общая идея: люди должны пользоваться интернетом без цензуры, а их приватность нужно уважать. На сайте сервиса объясняется, что интернет небезопасен и его можно использовать для слежки за людьми.

Эксперты отмечают, что заблокировать Tor полностью пока не получилось ни в одной стране в мире, но можно добиться того, что пользоваться им станет весьма неудобно.

В 2018 году российские власти пытались заблокировать сервис Telegram на территории страны, однако несмотря на принятые меры у большинства пользователей он продолжал работать, поэтому год назад решение о блокировке было отменено.