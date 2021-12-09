Миграционный кризис: СМИ добиваются доступа на границу

Спустя три месяца после введения режима ЧС на границе с Беларусью в связи с разразившимся там миграционным кризисом, польские власти открыли доступ в эти районы для СМИ.

Поездки организуют погранслужбы. Но при этом журналисты не могут передвигаться самостоятельно. Съемка ведётся только с разрешения пограничников.

На наблюдение за происходящим в этой зоне и действиями польских военных журналистам отводится не более трёх часов.

Марчин Пшидач, заместитель главы МИД Польши:

"Мы готовы ко всем сценариям, в том числе к возможному увеличению потока мигрантов. Наша граница на замке. Мы начинаем строить заградительные барьеры".

Польша продолжает усиливать меры безопасности на границе. Тем временем, многие мигранты, находящиеся по ту её сторону, - на белорусской стороне - признаются, что всерьёз опасаются за свою жизнь.

"Вот в такой ситуации мы оказались. Они вынуждают нас либо возвращаться к себе на родину, либо бежать в леса, но температура слишком низкая, если мы пойдем туда, то погибнем", - сетует один из мигрантов.

Как стало известно Euronews, на этой неделе в аэропорт Минска доставили многочисленную группу мужчин-нелегалов для дальнейшей депортации. При этом семьи, в том числе - с детьми - остались на пограничной территории во временном лагере, разбитом на пустовавшем складе.

Жители так называемой "запретной зоны" не скрывают тревоги.

"Сейчас мы испытываем небольшой стресс. Мы стараемся не покидать надолго дома. Я постоянно вижу полицейские патрули, пограничников, жандармов. Попыток пересечь нашу границу стало меньше, но несмотря на это нам приходится всё время быть начеку", - говорит мужчина.

Правительство Польши настаивает на том, что ограничение доступа представителей СМИ необходимо для эффективной защиты государственных границ. Однако правозащитники - категорически против такой меры.

Ханна Машинска, представитель уполномоченного по правам человека:

"В Конституции Польши и Законе о печати, не говоря уже о Европейской конвенции о правах человека, закреплено право СМИ на получение информации. Мы считаем, что такие ограничения неоправданны и не должны вводиться ни в коем случае".

Магдалена Ходовник, корреспондент Euronews:

"Освещение миграционного кризиса в Восточной Европе стало серьёзной проблемой для журналистов - Польша, а также ряд стран Балтии, вводят меры, ограничивающие свободу СМИ. Подобные шаги можно было ожидать от белорусских властей, но никак не от правительств государств-членов Европейского Союза".